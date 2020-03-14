В Москве введено свободное посещение школ из-за нового коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не посещать детям школу из-за эпидемии нового коронавируса. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции, в том числе свободное посещение учебных заведений.







Так, с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители.





Собянин отметил, что для тех детей, которые не будут ходить в школу, учителя постараются обеспечить дистанционное обучение, сообщается на сайте мэра Москвы.





Тем же указом запрещается допускать на рабочие места сотрудников, приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и тех, в отношении кого приняты постановления санитарных врачей об изоляции.