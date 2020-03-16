Эксперты: россияне стали чаще страдать от бессонницы

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как обстоят дела со сном у людей в России. Для этого был проведен опрос, в котором приняли участие 55 тысяч человек.В рабочие дни 39% опрошенных просыпаются в 6-7 утра, 26% просыпаются на час позже – 7-8 часов, 16% покидают постель в половине девятого утра. 19 % показали, что их день начинается раньше 6 часов утра.Проблемы с бессонницей испытывает 33% россиян. 30% не засыпает по причине того, что не может расстаться с любимым занятием – компьютер, чтение книг или рукоделие. 21% участников исследования вынуждены допоздна работать. 14% не высыпаются из-за наличия маленьких детей.