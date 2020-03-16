Диабет первого типа - два разных состояния
Исследование впервые показало, что дети с диабетом первого типа, диагностированным до 7 лет, не перерабатывают инсулин надлежащим образом. Из-за этого их клетки быстрее уничтожаются.
Диабет первого типа - не одно, а два разных расстройства, как установили исследователи британского Университета Экзетера. Если это диагноз ставится в возрасте до 7 лет, то у юных пациентов, как правило, другая форма диабета, чем у тех, у кого его диагностируют в 13 лет или старше. Данное исследование может быть важным на пути разработки лекарств для некоторых диабетиков. Диабет первого типа возникает в тот момент, когда иммунная система организма атакует клетки, вырабатывающие гормон инсулин в поджелудочной железе. Это ведет к их уничтожению. Организм не может регулировать уровень сахара в крови, и человеку нужно делать несколько уколов инсулина в день.
Опубликованное журналом Diabetologia исследование впервые показало, что диагностированный до 7 лет диабет наблюдается у детей, которые не могут нормально перерабатывать инсулин. А производящие гормон клетки быстро уничтожаются. Если диагноз ставится от 13 и старше, то в организме юных пациентов инсулин вырабатывается нормально. Возникает вопрос - можно ли укрепить находящиеся в спячке инсулинопроизводящие клетки, чтобы они работали эффективней?
Авторы исследования предлагают разделить диабет первого типа на два эндотипа - T1DE1 и T1DE2, в зависимости от возраста установки диагноза. Важность открытия в том, что оно может помочь лучше разобраться с причинами болезни и выработать эффективную стратегии лечения диабета первого типа у будущих поколений детей, пишет NDTV. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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