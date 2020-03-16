Названы разрушительные последствия для организма, если человек спит менее 7 часов

«Если вы спите менее 7 часов, это не только делает вас усталым и неконцентрированным. Те, кто спит слишком мало, увеличивают личный риск простуды, гриппа, рака», - предостерегли эксперты.

«Во время сна мозг освобождается от бета-амилоида – белка, скопление которого губит нейронные клетки и способствует развитию болезни Альцгеймера. Соответственно, его недостаток увеличивает риск ее возникновения», - цитирует ученых журнал Focus.