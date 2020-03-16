Названы разрушительные последствия для организма, если человек спит менее 7 часов
Недостаток сна может иметь разрушительные последствия для здоровья, начиная с самой первой ночи недосыпа. Они могут варьироваться от простуды до развития болезни Альцгеймера.
Как сообщает MedikForum.ru, во время сна организм активизирует иммунную систему, очищая себя от нежелательных, потенциально опасных веществ. Если человек спит менее 7 часов, это может иметь серьезные долгосрочные разрушительные последствия, что показали различные исследования.
Недостаток сна влияет на гены. Сон стимулирует множество важных процессов в организме – в частности, выработку натуральных клеток-киллеров и интерлейкина-2, защищающих его от патогенов.
«Если вы спите менее 7 часов, это не только делает вас усталым и неконцентрированным. Те, кто спит слишком мало, увеличивают личный риск простуды, гриппа, рака», - предостерегли эксперты.
В Великобритании проводилось исследование, включавшее эксперимент, участникам которого разрешалось спать максимум шесть часов в течение семи ночей. Ученые обнаружили: недостаточный сон повлиял в общей сложности на 711 генов (это три процента всей генетической структуры человека). Особенно сильно пострадали гены, которые отвечают за воспаление, иммунные и стрессовые реакции.
Сон менее 7 часов разрушителен для мозга. Установлено: недостаток ночного отдыха увеличивает риск воспалительных заболеваний – артроза, астмы, рассеянного склероза. Также это повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.
«Во время сна мозг освобождается от бета-амилоида – белка, скопление которого губит нейронные клетки и способствует развитию болезни Альцгеймера. Соответственно, его недостаток увеличивает риск ее возникновения», - цитирует ученых журнал Focus.
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