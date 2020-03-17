Названы 7 причин ухудшения зрения, которые можно устранить

На остроту зрения влияют много факторов — от наследственности до повседневных привычек. Эксперты рассказали, что вредит глазам и как можно повлиять на ситуацию.





Пренебрежение солнечными очками





Темные очки являются не только стильным аксессуаром, но и необходимым средством защиты от солнечного света. При этом носить их следует независимо от времени года, так как солнечная погода бывает и зимой. В очках воспринимать яркий свет легче и глаза меньше устают без постоянного напряжения.





Курение





Вредная привычка напрямую влияет на ухудшение зрения. Риск глазных заболеваний среди курильщиков увеличивается в два раза по сравнению с теми, кто не прикасается к сигаретам. Никотин провоцирует развитие катаракты и дегенерацию желтого пятна — участка, отвечающего за остроту зрения.





Плавание и душ





Линзы длительного ношения или каждодневные нужно снимать перед походом в душ или посещением бассейна, так как через них на слизистую попадают бактерии и мелкие частицы загрязнений. Поэтому следует выбирать линзы, которые подходят для купания, или вовремя снимать обычные.





Привычка тереть глаза





Данная привычка раздражает слизистую и повышает шансы занести в глаз инфекцию. Поэтому от нее нужно избавиться самостоятельно или с помощью врача.





Неполноценное питание





Для зрения полезна морковь. В ней много витаминов А, Е и С, поддерживающих здоровье глаз. Однако важно питаться разнообразно, чтобы получать все полезные витамины, следить за качеством еды, ограничивать сахар и насыщенные жиры. Не меньшей ценностью для зрения обладают листовые овощи, яичные желтки, сливочное масло, жирная рыба и печень трески.





Неправильное освещение





Освещение должно быть достаточным и равномерным, а глазам следует давать отдых, особенно если вы проводите за чтением несколько часов. Офтальмологи рекомендуют придерживаться правила 20-20-20: каждые 20 минут отрываться от монитора или книги, смотреть в сторону на расстояние примерно 20 шагов и задерживать взгляд на 20 секунд. Это упражнение поможет снять напряжение.





Длительная работа перед экраном





Мерцающий свет экрана телевизора или монитора заставляет зрачки глаз многократно сужаться и расширяться, а это постоянная работа для глазных мышц. Само по себе чтение или видеоигры в темноте не приводят к ухудшению зрения, но от этого устают глаза и возникает головная боль, передает РБК.