Жители России смогут заказывать лекарства в интернете

Глава правительства поручил Госдуме разработать и в кратчайшие сроки принять соответствующий законопроект, который будет регулировать продажи лекарственных препаратов в интернет-магазинах. Контроль за разработкой и принятием документа будет осуществлять вице-премьер Татьяна Голикова.