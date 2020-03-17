Жители России смогут заказывать лекарства в интернете

В России можно будет покупать лекарства в интернете

В ближайшем будущем жители России смогут заказывать лекарства в интернете и получать их с доставкой на дом. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он одобрил инициативу о продаже безрецептурных препаратов через интернет в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Глава правительства поручил Госдуме разработать и в кратчайшие сроки принять соответствующий законопроект, который будет регулировать продажи лекарственных препаратов в интернет-магазинах. Контроль за разработкой и принятием документа будет осуществлять вице-премьер Татьяна Голикова. 
Теги : лекарства, препараты, интернет, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова
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Жители России смогут заказывать лекарства в интернете
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