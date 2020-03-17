В России сформирован двухнедельный запас лекарств

"Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой организации доведены рекомендации и алгоритмы действия диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции", - сообщила Голикова.

"Медицинские организации имеют более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сейчас осуществляется дозакупка еще дополнительно свыше 500 аппаратов, из них 17 аппаратов - ЭКМО", - добавила вице-премьер.