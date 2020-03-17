В России сформирован двухнедельный запас лекарств

Запас лекарств для коронавируса

Учреждения здравоохранения во всех регионах России сформировали двухнедельный запас лекарств и препаратов в связи с распространением коронавируса нового типа в стране. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления перед членами координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространения коронавируса.

"Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой организации доведены рекомендации и алгоритмы действия диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции", - сообщила Голикова.

"Медицинские организации имеют более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сейчас осуществляется дозакупка еще дополнительно свыше 500 аппаратов, из них 17 аппаратов - ЭКМО", - добавила вице-премьер.


Теги : коронавирус, Татьяна Голикова, пандемия, лекарства, препараты
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