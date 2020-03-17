Как и зачем нужно выводить из организма соль

Врачи рекомендуют выводить соль из организма с помощью физических нагрузок. Особенно хорошо подойдут кардионагрузки, поскольку они способствуют максимальному потоотделению. С потом соль будет покидать клетки.Чтобы увеличить объём соли, выводимой из организма с помощью пота, необходимо поддерживать водный баланс и пить больше воды. Влага будет постепенно растворять соль, которая застоялась в организме и выводить её через пот.Противостоять соли можно и без упражнений - с помощью мочегонных средств. Причем не стоит употреблять различные лекарства и препараты, могут подойти обычные продукты питания, которые имеют мочегонный эффект: кофе, чай, лук, свекла и листовые овощи.