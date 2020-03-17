Как правильно мыть руки, чтобы защититься от коронавируса

«Объясните детям, как правильно мыть руки в данной ситуации. Чтобы они смогли ориентироваться по времени, можно использовать любимую детскую песенку, напевая которую ребенку будет не так скучно и он точно будет мыть руки положенные 20 секунд», - предлагает доктор Логан.

Многие хотя бы раз выбегали из туалета, лишь слегка сполоснув руки. В текущей ситуации пандемии коронавируса это опасно не только для вас, но и для ваших близких.Всемирная организация здравоохранения рекомендует тщательно мыть руки с мылом, чтобы предотвратить распространение вируса.В частности, нужно использовать теплую воду и мыло в течение 20 секунд. Это, наверняка, дольше, чем вы привыкли, но на данный момент – это один из эффективных способов борьбы с болезнью.Доктор Латания Логан, педиатр, специализирующийся на инфекционных заболеваниях в Медицинском центре при Университете Раш в Чикаго, отмечает, что промывать нужно не только внешнюю и внутреннюю сторону ладони. Важно промыть пространство между пальцами, уделив внимание их кончикам и ногтям.