Названы продукты, способные защитить от рака толстой кишки
В мире отмечается рост этого заболевания у молодежи.
Последние исследования американские врачи показали, что рак толстой кишки все чаще стал поражать людей в возрасте от 20 до 40 лет. Еще недавно ему были подвержены исключительно пациенты старше 50 лет. Медики пока не могут сделать вывод, с чем это может быть связано.
- Мы не уверены, является ли это причиной генетики, ожирения или диеты. Я бы посоветовала пациентам этой возрастной группы не игнорировать какие-либо симптомы и немедленно обратиться к врачу, - призывает гастроэнтеролог Сюзанна Шокоухи.
Врач посоветовала обращать внимание на малейшие изменения в работе пищеварительной системы, которые могут свидетельствовать о возникновении опасного заболевания. Такими симптомами могут стать проблемы со стулом, потеря веса без видимых причин, боли в животе, слабость и потеря аппетита.
Кроме того, специалист рекомендует всем регулярно обследоваться у врача гастроэнтеролога. Она пояснила, что на сегодняшний день самым эффективным способом выявления рака толстой кишки является колоноскопия. Шокухи считает, что именно при этой не совсем приятной процедуре можно на ранней стадии увидеть и удалить полит, который в последствии грозит перерасти в злокачественную опухоль.
Врач посоветовала в целях профилактики употреблять в пищу больше фруктов, овощей и рыбы. А вот от чего стоит отказаться полностью или свести к минимуму, так это от продуктов, прошедших предварительную технологическую обработку, то есть от колбасы, консервов, полуфабрикатов и прочего.
Ранее сообщалось, что у людей, часто включающих водоросли в свой рацион питания, существенно понижен риск возникновения рака толстой кишки.
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