Елена Малышева назвала главное средство от коронавируса, которое есть в доме каждого россиянина

Известная телеведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева назвала лучшую защиту от коронавируса, которая есть в доме у каждого россиянина.

По словам Малышевой в программе « Док-Ток » на Первом канале, речь идет о воде и мыле, при постоянном мытье рук человек не нуждается в другой защите. Повышенный спрос на антисептики, санитайзеры и прочие спиртосодержащие средства для рук врач назвала паническим и необоснованным.Она отметила, что вирус COVID-19 похож на многие другие острые респираторные вирусные инфекции. Поэтому при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома. В случае ухудшения состояния следует вызвать медика.