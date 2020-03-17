Елена Малышева назвала главное средство от коронавируса, которое есть в доме каждого россиянина
Известная телеведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева назвала лучшую защиту от коронавируса, которая есть в доме у каждого россиянина.
По словам Малышевой в программе «Док-Ток» на Первом канале, речь идет о воде и мыле, при постоянном мытье рук человек не нуждается в другой защите. Повышенный спрос на антисептики, санитайзеры и прочие спиртосодержащие средства для рук врач назвала паническим и необоснованным.
Она отметила, что вирус COVID-19 похож на многие другие острые респираторные вирусные инфекции. Поэтому при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома. В случае ухудшения состояния следует вызвать медика.
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