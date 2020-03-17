Первую зараженную коронарвирусом нижегородку выписали из больницы
17 марта жительница Нижегородской области, у которой первой в нижегородском регионе обнаружили коронавирус после того, как та вернулась из туристической поездки в итальянский город Милан, теперь выписана из больницы. Врачи решили, что она полностью здорова.
Выйдя из под опеки медиков, девушка рассказала, как у нее обнаружился вирус, шло лечение и о своих ощущениях на данном этапе.
– Никакого ухудшения самочувствия вообще не было. Выявилось это только после плановой сдачи анализов и стало для меня неприятным сюрпризом,
– сказала девушка. Она рассказала, что санитарные службы обратились к ней уже после того, как выяснилось, что инфекция выявлена у одного из попутчиков.
– Сразу же прошла госпитализация. Медики взяли всю информацию о контактах и передвижениях. Немного странно находиться в больнице такое долгое время без каких-либо симптомов, но было понимание, что необходимо пройти курс лечения.
Сейчас самочувствие отличное. Среди рекомендаций врачей – соблюдать здоровый образ жизни и не переохлаждаться. Мне хочется поблагодарить медицинский персонал больницы – врачей и медсестер – за поддержку!
Сейчас самочувствие отличное. Среди рекомендаций врачей – соблюдать здоровый образ жизни и не переохлаждаться. Мне хочется поблагодарить медицинский персонал больницы – врачей и медсестер – за поддержку!
– акцентировала внимание переболевшая девушка.
– У специалистов Роспотребнадзора и медиков была абсолютно полная информация о моем круге общения и передвижениях. Сразу же по прибытию в Нижний Новгород я соблюдала все рекомендации врачей и максимально ограничила свою мобильность.
Это же настоятельно рекомендую сделать всем, кто вернулся сейчас из-за границы. Самоизоляция поможет, прежде всего, вашим родным и близким. Жителям региона желаю сейчас не волноваться попусту и соблюдать все необходимые меры профилактики,
Это же настоятельно рекомендую сделать всем, кто вернулся сейчас из-за границы. Самоизоляция поможет, прежде всего, вашим родным и близким. Жителям региона желаю сейчас не волноваться попусту и соблюдать все необходимые меры профилактики,
– особо отметила девушка, которую выписали из больницы.
– Контрольные анализы не показали следов вируса у первой пациентки с таким диагнозом. Это значит, что никаких рисков для окружающих человек не представляет. Пробы никого из тех, кто контактировал с ней, также не дали положительного результата.
То есть, даже до начала лечения вирус не передавался. Как показывает практика других стран залогом успешной борьбы с распространением инфекции, прежде всего, является благоразумие самих людей. Особую ответственность необходимо проявлять тем, кто возвращается из-за рубежа,
То есть, даже до начала лечения вирус не передавался. Как показывает практика других стран залогом успешной борьбы с распространением инфекции, прежде всего, является благоразумие самих людей. Особую ответственность необходимо проявлять тем, кто возвращается из-за рубежа,
– подчеркнул заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что состояние единственной нижегородки с коронавирусом не вызывает опасений.
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