Первую зараженную коронарвирусом нижегородку выписали из больницы

– Сразу же прошла госпитализация. Медики взяли всю информацию о контактах и передвижениях. Немного странно находиться в больнице такое долгое время без каких-либо симптомов, но было понимание, что необходимо пройти курс лечения.

Сейчас самочувствие отличное. Среди рекомендаций врачей – соблюдать здоровый образ жизни и не переохлаждаться. Мне хочется поблагодарить медицинский персонал больницы – врачей и медсестер – за поддержку!

– У специалистов Роспотребнадзора и медиков была абсолютно полная информация о моем круге общения и передвижениях. Сразу же по прибытию в Нижний Новгород я соблюдала все рекомендации врачей и максимально ограничила свою мобильность.

Это же настоятельно рекомендую сделать всем, кто вернулся сейчас из-за границы. Самоизоляция поможет, прежде всего, вашим родным и близким. Жителям региона желаю сейчас не волноваться попусту и соблюдать все необходимые меры профилактики,

– Контрольные анализы не показали следов вируса у первой пациентки с таким диагнозом. Это значит, что никаких рисков для окружающих человек не представляет. Пробы никого из тех, кто контактировал с ней, также не дали положительного результата.

То есть, даже до начала лечения вирус не передавался. Как показывает практика других стран залогом успешной борьбы с распространением инфекции, прежде всего, является благоразумие самих людей. Особую ответственность необходимо проявлять тем, кто возвращается из-за рубежа,