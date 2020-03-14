Состояние единственной нижегородки с коронавирусом не вызывает опасений

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В Нижегородской области по-прежнему выявлен только один случай короновирусной инфекции – у молодой женщины, которая вернулась в регион из Италии. Ее состояние опасений не вызывает. Об этом сообщил глава области Глеб Никитин:

– Пациентка, по данным медиков, на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии. Никаких проявлений острой инфекционной вирусной инфекции у нее нет. Температура нормальная. Она получает необходимые медикаменты и продолжит лечение в стационаре до тех пор, пока повторные анализы не будут отрицательными.
Все, кто контактировал с этой пациенткой,  а также те, кто прибыл из-за рубежа и почувствовал недомогание, находятся под контролем медицинских работников. Проводятся все необходимые обследования, которые на данный момент не выявили новых случаев,

– сказал губернатор.

Первый в Нижегородской области случай заражения коронавирусом был подтвержден лабораторно 6 марта. В конце февраля в поликлинику по месту своего жительства обратилась девушка 1993 года рождения. Она считала, что у нее обнаружились признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): молодая женщина стала плохо чувствовать себя после того, как вернулась из туристической поездки в Италию, в город Милан.

Однако по результатам обследования обнаружилось, что это не ОРВИ. Пациентка была изолирована в инфекционной больнице № 2 Нижнего Новгорода.

Со временем выяснилось, что заболевание у девушки протекает в легкой форме. Она является единственной пациенткой с признаками коронавирусной инфекции и находится в удовлетворительном состоянии, получая все необходимое лечение. Повышенной температуры у нее не зафиксировано, не наблюдается и каких-либо осложнений.

Медики, задачей которых является противодействовать распространению столь опасной болезни, сегодня работают в круглосуточном режиме. На данный момент в регионе не выявлено новых случаев заболевания.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что из-за пандемии коронавируса отменили все ближайшие матчи баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
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