В нижегородском регионе выявили второй случай заболевания коронавирусом у женщины, которая вернулась из Германии
Сегодня, 17 марта 2020 года, стало известно, что инфекция, вызванная коронавирусом, обнаружена в Нижегородской области у второй пациентки: заболевание нашли у женщины, которая вернулась в регион из Германии.
Это уже второй случай заболевания коронавирусом, который обнаружен на территории нижегородского региона.
Заместитель главы области Давид Мелик-Гусейнов заявил в этой связи:
– На данный момент женщина госпитализирована в инфекционную больницу № 2 Нижнего Новгорода и получает все необходимое лечение. Ее состояние удовлетворительное. Установлен круг общения заболевшей. Принимаются все необходимые профилактические меры,
– сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, что до этого молодая нижегородка, которая вернулась из Милана, и у которой был выявлен коронавирус, уже была выписана из больницы. По данным министерства здравоохранения правительства Нижегородской области, отрицательный результат показали все взятые у пациентки анализы.
– Я чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет. На протяжении всего лечения самочувствие было хорошим, даже температура не поднималась. Всему медицинскому персоналу больницы от меня огромное спасибо за поддержку!
– сказала после выписки жительница нижегородского региона.
Ранее властями Нижегородской области было принято решение, что с 18 марта 2020 года на дистанционный формат обучения должны перейти все высшие учебные заведения Нижегородской области.
Также с 18 марта в связи с угрозой коронавируса начнутся весенние каникулы в школах нижегородского региона.
Кроме того, региональные власти постановили, что нижегородцы, которые ушли на карантин или самоизоляцию из-за коронавируса, имеют право на больничный лист.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что состояние единственной нижегородки с коронавирусом не вызывает опасений.
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