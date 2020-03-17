В нижегородском регионе выявили второй случай заболевания коронавирусом у женщины, которая вернулась из Германии

– На данный момент женщина госпитализирована в инфекционную больницу № 2 Нижнего Новгорода и получает все необходимое лечение. Ее состояние удовлетворительное. Установлен круг общения заболевшей. Принимаются все необходимые профилактические меры,

– Я чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет. На протяжении всего лечения самочувствие было хорошим, даже температура не поднималась. Всему медицинскому персоналу больницы от меня огромное спасибо за поддержку!