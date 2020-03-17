Эксперты рассказали, как избавиться от болей в спине

Эксперты сообщили, как избавиться от болей в спине и вылечить заболевания позвоночного столба.





Доктор медицины Джалал Саидбегов отметил, что патология позвоночника молодеет. Так, по статистике, после 35-40 лет до 80 процентов населения страдает от болей в спине, которые обусловлены грыжей, протрузией диска или дископатией. Он считает, что причиной этому является постоянное сидение. Когда человек сидит наклонившись вперед, внутридисковое давление значительно повышается, из-за чего диск изнашивается, образуются дископатии и протрузии.





Исполняющий обязанности руководителя Центра мануальной терапии департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Сергей Канаев сказал, что следует сидеть так, чтобы центр тяжести головы совпадал с центром тяжести туловища, плечи должны быть расслаблены. Он отметил, что при лечении заболеваний позвоночника зачастую достаточно принимать нестероидные противовоспалительные препараты. Но важно знать, что все они имеют серьезные побочные эффекты, поэтому их должен назначить лечащий врач, который знает все заболевания человека.

Кроме того, медики не рекомендовали применять согревающие мази и перцовый пластырь. Если есть грыжа, то имеется воспаление, и при согревании оно может усилиться. Также часто боли в пояснице маскируют гораздо более серьезное заболевание. И тогда врач направит пациента к нужному специалисту.





В настоящее время единственным подходом лечения болей в спине является междисциплинарный мультимодальный подход. Методы лечения можно разделить на медикаментозные и немедикаментозные. Лечебная физкультура, мануальная терапи показывают эффективность, которая сравнима с медикаментозными методами, сообщает «Российская газета» .

Медики посоветовали офисным работникам не сидеть долго, нужно вставать и ходить несколько минут.



