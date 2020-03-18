Россияне смогут получить консультацию врача через приложение бесплатно

Премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении президентом РФ Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о возможности скачать бесплатное приложение, с помощью которого можно будет получить консультацию врача бесплатно.





Мишустин отметил, что с понедельника, 23 марта, все желающие смогут бесплатно скачать приложение, которое позволит людям воспользоваться консультацией врача. Сбербанк оплатит эти консультации.





После этого Путину продемонстрировали пробный вызов врача, сообщает РИА Новости.