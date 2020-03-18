Россияне смогут получить консультацию врача через приложение бесплатно

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Премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении президентом РФ Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о возможности скачать бесплатное приложение, с помощью которого можно будет получить консультацию врача бесплатно.


Мишустин отметил, что с понедельника, 23 марта, все желающие смогут бесплатно скачать приложение, которое позволит людям воспользоваться консультацией врача. Сбербанк оплатит эти консультации.


После этого Путину продемонстрировали пробный вызов врача, сообщает РИА Новости.

Теги : приложение для здоровья, бесплатно, коронавирус
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Россияне смогут получить консультацию врача через приложение бесплатно
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