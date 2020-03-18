Почему мыло защищает от коронавируса лучше любого антисептика

Мыло защищает от коронавируса

Медики со всего мира утверждают, что основной путь заражения коронавирусом наблюдается через поверхности. Бактерии COVID-19 способны в течение долгого времени оставаться практических на любых поверхностях, а затем проникают в организм человека через поры или слизистую оболочку.

Единственный способ обезопасить себя - регулярно мыть руки. Сейчас очень популярны различные антисептические средства на основе спирта, однако они не обладают такой эффективностью, как обычное мыло.

Коронавирус имитирует белковую структуру человека, чтобы эффективно проникать через защитный слой. Жировые соединения, которые используются при производстве мыла, позволяют полностью разрушить белковые структуры вируса.

Спирт не может полностью уничтожить клетки белка. Он лишь ослабляет их действие на некоторое время. Человеку достаточно лишь поместить руки в благоприятную для размножения бактерий среду и коронавирус вновь восстановит свои силы. Наиболее благоприятной средой для размножения вирусов считается влажное и теплое место.
Теги : мыло, гигиена, коронавирус, пандемия, антисептик
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