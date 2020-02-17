13 главных мифов о китайском коронавирусе
Сушилки для рук не способны уничтожить коварную болезнь, равно как и УВЧ-лампы. Всемирная организация здравоохранения опровергла главные мифы о коронавирусе.
1. Сушилки для рук уничтожают вирус. Сами по себе сделать они это неспособны. Для максимального эффекта тщательно мойте руки с водой, а затем вытирайте сухим полотенцем, можно и бумажным.
2. УВЧ-лампы стерилизуют кожу. Ультрафиолетовые лампы не стерилизуют кожу, зато могут вызвать ее раздражение. А при длительном воздействии солнечного ультрафиолета повышается риск рака кожи.
3. От вируса защитит чеснок. Это полезная для здоровья пища, обладающая антимикробным воздействием. Но нет никаких доказательств, что чеснок как-либо защищает от коронавируса COVID-19, кроме нелепых слухов в интернете.
4. Масло сезама защищает тело от проникновения вируса. Это масло предназначено для употребления в кулинарных целях. На этом его польза для человека исчерпывается.
5. Нанесение спирта или хлорки на тело защищает от заражения. Если вирус уже пробрался в ваш организм, вы можете опрыскивать себя хоть ДДТ, это не даст ни малейшего эффекта. Разного рода дезинфектанты вроде хлорки нужно наносить не на тело, а на разного рода поверхности вроде пола или мебели. При нанесении на кожу вы рискуете повредить ее.
6. Электронные градусники определяют зараженных. Они фиксируют лишь повышение температуры. Вирус имеет инкубационный период в две недели, во время которых температура в норме.
7. Посылки из Китая заражают вирусом. Полная ерунда! ВОЗ доказала, что на поверхностях вроде картонных коробок вирус может прожить не более двух часов. Посылки из Китая идут несколько дольше.
8. Домашние животные тоже болеют. В распоряжении ВОЗ нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом домашних животных.
9. От вируса защитит вакцина против пневмонии. Вакцины от COVID-19 все еще в стадии разработки. Скорей всего, их не успеют выпустить до момента завершения эпидемии.
10. Соляной спрей для носа убережет от заражения. Даже если вы будете промывать нос этим раствором каждые 10 минут, все равно сможете заразиться.
11. Для защиты нужны средства для ополаскивания рта. Некоторые микробы в полости рта действительно можно истребить этими средствами. Но COVID-19 - нет!
12. Вирусом болеют только пожилые люди. Самому молодому на сегодня пациенту в момент заражения было 30 часов, молодые люди тоже могут подцепить COVID-19. У людей пожилых, имеющих хронические болезни вроде астмы, диабета или сердечных недугов, вирус протекает более тяжело.
13. COVID-19 можно лечить антибиотиками. Это вирус, а антибиотики предназначены для борьбы с бактериями. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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