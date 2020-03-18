Причины, по которым нужно пить кефир каждый день

Новый свойства кефира

Диетологи утверждают, что кефир является уникальным кисломолочным продуктом, который можно и нужно употреблять практически ежедневно. Исследователи уже давно установили, что этот напиток нормализует пищеварение и восстанавливает микрофлору кишечника, однако ученые до сих пор продолжают находить новые полезные свойства кефира.

Например, частое употребление кефира способствует снижению уровня холестерина в крови. Ещё один интересный факт - кальций в кефире значительно отличается от кальция в молоке. Он усваивается более эффективно и способствует большему воздействую на укрепление скелета.

Люди, регулярно употребляющие кефир, могут не боятся рака кишечника и прямой кишки, поскольку этот напиток снижает риск данных недугов. 
Теги : кефир, кальций, онкология
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Причины, по которым нужно пить кефир каждый день