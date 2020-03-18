Причины, по которым нужно пить кефир каждый день

Например, частое употребление кефира способствует снижению уровня холестерина в крови. Ещё один интересный факт - кальций в кефире значительно отличается от кальция в молоке. Он усваивается более эффективно и способствует большему воздействую на укрепление скелета.Люди, регулярно употребляющие кефир, могут не боятся рака кишечника и прямой кишки, поскольку этот напиток снижает риск данных недугов.