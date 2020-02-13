Повышение уровня тестостерона у женщин увеличивает риск диабета и рака
Тестостерон считается одним из ключевых гормонов в наращивании мышечной массы - как для мужчин, так и для женщин. Он известен как гормон силы, "мужества", сексуальной активности мужчин; делает мужчин и женщин более мускулистыми и напористыми. Новое исследование показало, что слишком много тестостерона вредно, особенно для женщин.
Для женщин, повышенный уровень идет рука об руку с большим риском развития заболеваний - диабета или рака. Результаты нового исследования, проведенного учеными из Кембриджского университета и опубликованные в журнале «Медицина природы» в начале февраля 2020 года, демонстрируют, что мужчины получают много пользы от тестостерона с точки зрения здоровья, при этом гормон способен вызывать серьезные риски для здоровья женщин.
ИсследованиеВ рамках исследования ученые определили 2572 генетически определенных уровня тестостерона из 425 097 данных о людях, предоставленные британским биобанком.
Они изучили различные уровни гормона в связи с различными заболеваниями.
Результаты: женщины с генетически более высоким тестостероном повышали риск развития диабета 2 типа на 37%, синдрома поликистозных яичников на 51%, повышается риск развития рака груди и матки.
"Высокий уровень тестостерона у мужчин снижает риск диабета 2 типа на 14%. Слишком много полового гормона вредно для них: риск рака простаты возрастает", - пишет издание Focus.
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