Рак толстой кишки развивается по-разному в зависимости от пола

«Благодаря этой новой информации, мы можем подумать, как предотвратить агрессивное распространение рака у женщин», - рассказывает соавтор исследования, доктор Кэролайн Джонсон, доцент кафедры эпидемиологии в Йельской школе общественного здравоохранения.

Исследователи обнаружили, что раковые клетки при поражении толстой кишки по-разному воспроизводят энергию для распространения в зависимости от пола пациента. Это может объяснить, почему у женщин данный вид рака протекает агрессивнее.Исследование было опубликовано в Scientific Reports. Авторы отмечают, что это первое значимое доказательство половых различий.Женщины реже, чем мужчины, сталкиваются с диагнозом рак толстой кишки. Однако у них он чаще фиксируется с правой стороны. Правосторонний рак толстой кишки является на 20% более смертельным, чем левосторонний.