Витамин D повышает вероятность ходьбы после перелома бедра
Группа ученых из Ратгерского университета провела исследование с пожилыми людьми. Было установлено, что при отсутствии дефицита витамина D у пациентов с переломом бедра больше шансов начать ходить после операции.
В связи с этим можно предположить, что дефицит витамина D ограничивает подвижность пожилых людей. К такому выводу пришла старший автор исследования Сью Шапсес, профессор кафедры наук о питании в Школе экологических и биологических наук при Ратгерском университете.
Шапсес предполагает, что пожилым людям ежедневно нужно принимать 800 международных единиц (IU) витамина D, чтобы предотвратить дефицит. Этот витамин важен для здоровья костей.
«Важным следующим шагом является изучение того, как витамин D влияет на мобильность», - рассказывает Шапсес. «Например, неясно, связан ли сильный дефицит витамина D с прямым воздействием на мышцы, когнитивные функции и/или другие системы органов».
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