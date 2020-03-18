Витамин D повышает вероятность ходьбы после перелома бедра

«Важным следующим шагом является изучение того, как витамин D влияет на мобильность», - рассказывает Шапсес. «Например, неясно, связан ли сильный дефицит витамина D с прямым воздействием на мышцы, когнитивные функции и/или другие системы органов».

Группа ученых из Ратгерского университета провела исследование с пожилыми людьми. Было установлено, что при отсутствии дефицита витамина D у пациентов с переломом бедра больше шансов начать ходить после операции.В связи с этим можно предположить, что дефицит витамина D ограничивает подвижность пожилых людей. К такому выводу пришла старший автор исследования Сью Шапсес, профессор кафедры наук о питании в Школе экологических и биологических наук при Ратгерском университете.Шапсес предполагает, что пожилым людям ежедневно нужно принимать 800 международных единиц (IU) витамина D, чтобы предотвратить дефицит. Этот витамин важен для здоровья костей.