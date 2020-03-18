Москвичей просят не жениться во время карантина
Количество пар, решивших узаконить отношения, значительно уменьшилось.
В столичных ЗАГСах всем парам, подающим или подавшим заявления на регистрацию отношений, настоятельно рекомендуют отложить дату бракосочетания до окончания режима повышенной готовности. Особенно это касается лиц, которые недавно вернулись из поездок в страны, в которых сейчас отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом.
И.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева сообщила, что молодоженам советуют потерпеть хотя бы две недели рекомендованного карантина, прежде чем организовывать торжество. Для того, чтобы перенести свадьбу, вовсе не обязательно идти в отделение, в которое подавалось заявление, достаточно всего лишь позвонить на горячую линию и высказать свое желание.
Не смотря на советы, в предстоящие выходные скрепить отношения официальными узами брака в столице собираются 700 пар. Это несколько меньше обычного количества, но связано это, скорее всего, не с пандемией коронавируса, а с тем, что сейчас время Великого Поста. Придерживающихся религиозных традиций среди населения гораздо больше, чем опасающихся COVID-19.
Массового отказа от регистрации с объяснением угрозы заражения коронавирусом пока не наблюдается.
Между тем, в России официально подтверждено уже 114 случаев коронавируса. У половины из них заболевание протекает в легкой форме, а 8 человек уже выписаны из больниц по причине выздоровления.
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