Москвичей просят не жениться во время карантина

Количество пар, решивших узаконить отношения, значительно уменьшилось.В столичных ЗАГСах всем парам, подающим или подавшим заявления на регистрацию отношений, настоятельно рекомендуют отложить дату бракосочетания до окончания режима повышенной готовности. Особенно это касается лиц, которые недавно вернулись из поездок в страны, в которых сейчас отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом.И.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева сообщила, что молодоженам советуют потерпеть хотя бы две недели рекомендованного карантина, прежде чем организовывать торжество. Для того, чтобы перенести свадьбу, вовсе не обязательно идти в отделение, в которое подавалось заявление, достаточно всего лишь позвонить на горячую линию и высказать свое желание.Не смотря на советы, в предстоящие выходные скрепить отношения официальными узами брака в столице собираются 700 пар. Это несколько меньше обычного количества, но связано это, скорее всего, не с пандемией коронавируса, а с тем, что сейчас время Великого Поста. Придерживающихся религиозных традиций среди населения гораздо больше, чем опасающихся COVID-19.Массового отказа от регистрации с объяснением угрозы заражения коронавирусом пока не наблюдается.Между тем, в России официально подтверждено уже 114 случаев коронавируса. У половины из них заболевание протекает в легкой форме, а 8 человек уже выписаны из больниц по причине выздоровления.