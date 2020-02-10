Треть разводов в Ростовской области приходится на молодые семьи, не прожившие в браке и пяти лет
При этом количество распадающихся союзов неуклонно растет.
Все меньше семей в Ростовской области решаются скрепить свои отношения официальными семейными узами. В 2019 году на Дону решили узаконить свои отношения 26670 пар, что меньше, чем в 2018 году. Такие данные предоставил ЗАГС в своем отчете о работе за прошлый год.
При этом разводов в прошлом году оформлено 18136. И эта цифра про сравнению с позапрошлым годом выросла на 2,2%. При этом подавляющая часть разводов проходила через суд, что свидетельствует о наличии у супружеских пар, расторгнувших брак, общих несовершеннолетних детей.
Органы ЗАГС Ростовской области постоянно проводят добровольное анонимное анкетирование тех, чтобы понять причины, по которым люди женятся и разводятся. Опрос 2019 года выявил, что 41% разводящихся граждан находятся в возрасте от 26 до 35 лет. При этом 33% из числа опрошенных состояли в браке от 1 года до 5 лет, 26% — от 6 до 10 лет, а 15% — от 11 до 15 лет.
Основными причинами разводов назывались: утрата супружеских чувств, финансовые затруднения, несовпадение жизненных интересов. Причем, решившиеся на расторжение брака, в 70% случаев уверяли, что развод для них не является сиюминутным желанием на основе эмоций, а стал продуманным, давно созревшим решением.
Ранее сообщалось, что 400 детей в регионе появились на свет мёртвыми или не дожили до года. Согласно официальному отчету ЗАГС, в минувшем 2019 году в Ростовской области родилось 38181 детей. Это на 8,2% (3406 человек) меньше, чем в 2018 году. Чиновники считают это «объективным результатом демографической волны 1990-х годов, когда в стране произошло падение рождаемости». Теперь как раз дети 90-х становятся родителями.
Зато молодожены, решившиеся на официальное создание семьи, дружно уверяли, что к неузаконенным отношениям относятся резко отрицательно. При 68% будущих супругов назвали обязательным условием брака рождение совместных детей. Для половины опрошенных семья символизирует союз, в котором тебя поймут и поддержат в любой жизненной ситуации, а рождение ребенка — это главное, для чего создается семья.
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