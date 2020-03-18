Российские ученые готовы создать вакцину от коронавируса за 3 месяца
Все, что для этого требуется, это достаточное финансирование.
По самым оптимистичным прогнозам мировых экспертов, создать вакцину от коронавируса не удастся ранее, чем через год. ВОЗ вообще отпускает на это 18 месяцев. Предполагается, что все это время COVID-19 будет беспрепятственно гулять по странам, ловко обходя санитарные кордоны и собирая все новые жертвы.
Между тем, российские ученые заявили о своей способности создать прототип вакцины всего за три месяца. Об этом рассказал декан биологического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Михаил Кирпичников.
Все, что для этого требуется это заказ на начало эксперимента и достаточное финансирование.
Под прототипом вакцины подразумевается разработка особых сферических частиц, которые могут быть носителем для антигенов любых вирусов. Эти частицы не представляют опасности для человека, но вызывают сильный ответ в организме. При этом частицы еще и весьма неприхотливы в хранении, они прекрасно чувствуют себя при комнатной температуре, не изменяя своих полезных свойств в течение длительного времени.
Российские ученые уверяют, что получение таких сферических частиц невысока, а значит вакцина получится достаточно бюджетной.
К слову, Американцы уже объявили о том, что сумели создать вакцину против COVID-19 и даже успели ввести ее в экспериментальных целях четверым добровольцам. После недолгого наблюдения за их состоянием, число участников исследования планируют увеличить до 45 человек. Все они получат две дозы препарата с интервалом в один месяц.
Американская вакцина, получившая рабочее название mRNA-1273 была разработана за 42 дня.
В Национальном институте здравоохранения США подчеркнули, что при успешном тестировании вакцина будет недоступна для широкого круга лиц еще в течение 12-18 месяцев.
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