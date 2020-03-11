За заражение коронавирусом готовы заплатить
Ученые из Лондона ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом ради испытания новых вакцин. Смельчакам обещают заплатить по 3 500 фунтов.
Лондонский научный центр The Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre начал набор добровольцев для испытания новой вакцины против коронавируса. Каждому готовы заплатить по 3 500 фунтов, всего требуется набрать 24 человека. На первый взгляд, предложение довольно странное, если учесть, что ВОЗ официально определил уровень смертности от COVID-19 в 4%. Аввторы эксперимента уверяют, что добровольцев заразят ослабленными штаммами, и их жизни ничего не угрожает. Вначале все получат экспериментальную вакцину, затем произведут заражение, и следующие 14 дней участники проведут в карантине, чтобы посмотреть, кто из них все-таки заболел, определив эффективность прививки.
Сегодня в мире разрабатывается 35 вакцин от COVID-19, в работе принимают участие российские ученые. Правительства разных стран выделяют щедрые средства для создания прививок. Впрочем, эксперты солидарны в том, что новые вакцины не смогут сдержать нынешнюю эпидемию. В лучшем случае, они выйдут на рынок через год, ведь необходимо оценить безопасность препаратов с течением времени, а эпидемия уже начинает бушевать вовсю. К настоящему моменту количество зараженных приближается к 120 тысячам, власти Италии взяли всю страну на карантин, стремительно растет число заболевших в Иране, Южной Корее, Германии, Франции, США и других странах.
Тем не менее, вакцины все равно актуальны. Ученые опасаются, что COVID-19 будет приходить и уходить по типу эпидемий гриппа, и в следующем году опасность все равно останется актуальной для человечества, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий