Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома
В период пандемии коронавируса более молодым родственникам следует оказывать больше внимания пожилым людям.
Доказанный факт особой тяжести протекания заболевания коронавирусом у людей почтенного возраста стал поводом для особых рекомендаций Роспотребнадзора, направленных в сторону данной категории населения.
Ведомство напомнило, что люди с ослабленным иммунитетом и массой сопутствующих хронических заболеваний попадают в зону риска. Вирусные инфекции могут привести к развитию у них тяжелых форм пневмоний. В связи с этим Роспотребнадзор посоветовал гражданам в возрасте от 60 лет и старше соблюдать меры предосторожности и бережно относиться к своему здоровью.
В частности, чтобы не стать жертвой коронавируса, пожилым людям рекомендовано сократить время нахождения в магазинах, отложить на время посещение банков, центров оказания госуслуг и других часто посещаемых учреждений. Желательно не пользоваться общественным транспортом, не появляться в местах большого скопления людей.
Чиновники призвали к возобновлению родственных связей, когда более молодое поколение могло бы взять на себя заботу о старших, покупая и доставляя им на дом продукты и другие товары первой необходимости, оплачивая коммунальные услуги. При этом от близких и длительных контактов лучше воздержаться, особенно, если кто-то из близких недавно вернулся из путешествия в страны, в которых сейчас наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.
Не следует забывать и о соблюдении элементарных правил защиты от заражения – чаще мыть руки с мылом и использованием антисептических средств, снимать дома одежду, в которой выходили на улицу, протирать обеззараживающими растворами телефоны, очки, кошельки и прочие предметы, использовавшиеся в общественных местах.
В случае же, если почувствовали недомогание, необходимо срочно обращаться к врачу. Если в семье кто-то недавно путешествовал заграницу, следует попросить тест на коронавирус.
Как писал МедикФорум ранее, исследователи сообщили, что с возрастом людям нужно работать меньше: сокращать рабочий день важно для того, чтобы сохранить свое здоровье.
Оставить комментарий