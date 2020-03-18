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Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома

Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома

В период пандемии коронавируса более молодым родственникам следует оказывать больше внимания пожилым людям.

Доказанный факт особой тяжести протекания заболевания коронавирусом у людей почтенного возраста стал поводом для особых рекомендаций Роспотребнадзора, направленных в сторону данной категории населения.

Ведомство напомнило, что люди с ослабленным иммунитетом и массой сопутствующих хронических заболеваний попадают в зону риска. Вирусные инфекции могут привести к развитию у них тяжелых форм пневмоний. В связи с этим Роспотребнадзор посоветовал гражданам в возрасте от 60 лет и старше соблюдать меры предосторожности и бережно относиться к своему здоровью.

В частности, чтобы не стать жертвой коронавируса, пожилым людям рекомендовано сократить время нахождения в магазинах, отложить на время посещение банков, центров оказания госуслуг и других часто посещаемых учреждений. Желательно не пользоваться общественным транспортом, не появляться в местах большого скопления людей.

Чиновники призвали к возобновлению родственных связей, когда более молодое поколение могло бы взять на себя заботу о старших, покупая и доставляя им на дом продукты и другие товары первой необходимости, оплачивая коммунальные услуги. При этом от близких и длительных контактов лучше воздержаться, особенно, если кто-то из близких недавно вернулся из путешествия в страны, в которых сейчас наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

Не следует забывать и о соблюдении элементарных правил защиты от заражения – чаще мыть руки с мылом и использованием антисептических средств, снимать дома одежду, в которой выходили на улицу, протирать обеззараживающими растворами телефоны, очки, кошельки и прочие предметы, использовавшиеся в общественных местах.

В случае же, если почувствовали недомогание, необходимо срочно обращаться к врачу. Если в семье кто-то недавно путешествовал заграницу, следует попросить тест на коронавирус.

Как писал МедикФорум ранее, исследователи сообщили, что с возрастом людям нужно работать меньше: сокращать рабочий день важно для того, чтобы сохранить свое здоровье.
Теги : пневмонии, возраст, коронавирус
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