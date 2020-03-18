Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-19
Китайские ученые провели обследование пациентов, перенесших коронавирус.
Среди людей, заразившихся коронавирусом, больше всего носителей второй группы крови. Такие данные опубликовали на основании проведенных исследований китайские ученые.
В публикации говорится о том, что сначала были изучены данные 3,5 тысяч жителей провинции Ухань, которых миновал коронавирус. В контрольной группе здоровых граждан оказалось 33,8 % обладателей I группы крови, 32 % — II группы, 24,90% III группы крови, и еще 9,10% — имели IV группу.
Затем обследованиям подвергли 2173 пациентов из 3 госпиталей провинции Ухань и Шэньчжэня и порядка 1775 — из лечебницы «Цзиньиньтань», инфицированных коронавирусом.
Среди них оказалось примерно 25 % носителей I группу крови, 37 % больных со II группой, 26,4 % III и 10,03% — люди с IV группой крови.
Проведенный сравнительный анализ показал, что коронавирус поражает носителей всех групп крови, но среди представителей II группы восприимчивость все же выше. Таким образом можно считать, что эти люди находятся в группе риска.
Поскольку вакцина от коронавируса COVID-19 еще далека от реализации, иммунолог Джона Хопкинса Артуро Касадевалл работает над возрождением лечения из полученной из крови в надежде замедлить распространение болезни.
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