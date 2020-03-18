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Антитела выживших после коронавируса COVID-19 хотят использовать для лечения и профилактики

Антитела выживших после коронавируса COVID-19 хотят использовать для лечения и профилактики

Поскольку вакцина от коронавируса COVID-19 еще далека от реализации, иммунолог Джона Хопкинса Артуро Касадевалл работает над возрождением лечения из полученной из крови в надежде замедлить распространение болезни.

В этом методе используются антитела из плазмы крови или сыворотки людей, которые выздоровели от коронавируса COVID-19, для повышения иммунитета у новых инфицированных пациентов и лиц, которым грозит заражение болезнью (группы риска). Эти антитела, содержащиеся в сыворотке крови, обладают способностью связываться и нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. 

Касадевалл, профессор по молекулярной микробиологии, иммунологии и инфекционным заболеваниям в "Школе общественного здравоохранения и медицинской школы имени Блумберга имени Джона Хопкинса", опубликовал 16 марта статью в «Журнале клинических исследований», где обосновал необходимость и целесообразность метода:
«Развертывание этого варианта не требует исследований или разработок. Он может быть развернут в течение нескольких недель, так как он опирается на стандартную практику банковского обслуживания крови».

Как это работает

Врачи просят пациентов, выздоровевших от коронавируса COVID-19, сдавать кровь, из которой будет выделена сыворотка. После обработки и удаления токсинов или следов заболеваний, ее можно вводить больным пациентам и тем, кто рискует заразиться. Процедура выделения сыворотки или плазмы - давно разработанная технология, которая может быть выполнена с использованием оборудования, обычно используемого в больницах и банках крови, и недавние достижения сделали ее такой же безопасной, как переливание крови.

Метод пока планируют использовать в США.

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Теги : коронавирус
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