Доктор Овсянникова назвала способы активировать иммунитет в период пандемии

Цитируем Овсянникову: «Важно санировать очаги хронической инфекции — это профилактическая гигиена полости рта и решение вопросов с кистами (РКТ обеих челюстей), промывание антисептиком и бактериофагом миндалин у ЛОРа, уросептики при наличии бактерий в общем анализе мочи (ОАМ). Кроме того, стоит помнить, что здоровые слизистые носа не пропускают инфекцию в течение 3-4 часов, после чего их желательно промывать — можно просто водой из ладошек».

Существуют разные способы усиления иммунитета, в том числе так называемые неспецифические. О некоторых рассказала в своем блоге кандидат медицинских наук невролог и вегетолог Ксения Овсянникова. Разумеется, в период пандемии это важно, поскольку помогает предотвратить вирусные заболевания.С точки зрения питания, направленного на усиление иммунитета, лучше, по мнению Овсянниковой, не изнурять излишним глютеном, то есть продуктами из цельного молока и пасленовыми, сладостями. Дело в том, что они стимулируют рост патогенной флоры в кишечнике.Кроме того, следует отказаться от трансжиров (заведомо вредных с любой точки зрения) и от продуктов с консервантами.Упор следует сделать на свежей зелени, на растительной клетчатке, на несладких фруктах. Кроме того, надо не забывать пить достаточно воды.Но даже самое правильное питание не отменяет необходимости регулярной санации.Еще одна важная мера, о которой нередко забывают, – нормализация оттока желчи. Здесь поможет имбирь. Овсянникова рекомендует регулярно пить воду с имбирем — каждый час 3-4 глотка. Эта диета не только заставит выходить желчь, но и нормализует ферментативные функции.Наконец, имеет смысл помнить, что как и всякий грипп, коронавирусный грипп скорее всего связан с дефицитом витамина D3, C и цинка, а значит следует употреблять продукты, в которых эти вещества содержатся.Ранее портал MedikForum.ru писал о пробиотических продуктах , которые нужно есть для усиления иммунной системы.