7 пробиотических продуктов, которые нужно есть для усиления иммунной системы
В период коронавирусного кризиса, гриппа, простудных заболеваний пробиотические продукты помогут усилить иммунную систему и защититься от инфекции.
Как сообщает портал MedikForum.ru, пробиотики особенно важны для организма человека: они оздоровляют бактериальную флору кишечника, состояние которой влияет на функции всех систем. Пробиотические продукты в сезон разгула болезней нужно есть обязательно – они обладают способностью активировать иммунные клетки, борющиеся с возбудителями болезней, проникающих извне.
Кимчи. Содержит витамины А, С, К2, группы В (В1, В2, В12), железо, различные аминокислоты. Клетчатка и молочнокислые бактерии продукта поддерживают здоровое пищеварение, иммунную систему.
Натуральный йогурт. Один из лучших источников пробиотиков, помогает при расстройствах пищеварения (запоры, диарея). Обратите внимание: чем свежее йогурт, тем выше содержание молочнокислых бактерий, которые способствуют здоровью кишечника.
Кефир. Богат кальцием, магнием, фосфором, содержит витамины В2, В12, крайне важный для усиления иммунной системы витамин D. Что важно: продукт не должен быть «старым».
Кислые огурцы. Готовятся в рассоле из воды, трав, сахара, соли, отличаются очень высоким содержанием пробиотических молочнокислых бактерий.
Мисо. Пряная паста в основном производится из соевых бобов, зерен риса или ячменя. Помимо белков, клетчатки мисо содержит много пробиотических молочнокислых бактерий, которые эффективно поддерживают здоровье, улучшая состояние кишечной флоры.
Сыр. Чеддер, грюйер, гауда, моцарелла, пармезан содержат живые пробиотические бактерии. Чем старше сыр, тем их в продукте больше.
Квашеная капуста. Пробиотики образуются в процессе ферментации продукта. Благодаря ее употреблению в кишечнике размножаются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной, грибковой инфекций.
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