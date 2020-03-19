Доктор посоветовал посадить детей с инфекциями дыхательных путей на диету.

«Моя цель состоит в том, чтобы естественным образом укрепить иммунную систему детей, чтобы помочь им развить большую устойчивость к инфекциям. Рекомендации по питанию включают зеленые овощи, цельное молоко, масло и говядину», - рассказывает доктор.

«По-видимому, это самый простой и безопасный способ уменьшить проблемы со здоровьем у данной группы детей», - отметила Ван дер Гааг.

Для усиления иммунитета детей, страдающих инфекциями дыхательных путей, доктор посоветовала сбалансированную диету.Пока что нет эффективных лекарств для маленьких детей (в возрасте от года до четырех лет) с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей.Эллен ван дер Гааг, педиатр в медицинском центре ZGT Hengelo, кандидат медицинских наук, изучила группу детей с соответствующим состоянием, и теперь призывает к назначению им диеты.По ее словам, дети, придерживавшиеся диеты, реже сталкиваются с температурой, им реже нужны антибиотики. При этом диета не сопряжена с побочными эффектами.