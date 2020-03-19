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Доктор посоветовал посадить детей с инфекциями дыхательных путей на диету.

Диета предлагает неожиданную пользу для детей
Для усиления иммунитета детей, страдающих инфекциями дыхательных путей, доктор посоветовала сбалансированную диету.
Пока что нет эффективных лекарств для маленьких детей (в возрасте от года до четырех лет) с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей.

Эллен ван дер Гааг, педиатр в медицинском центре ZGT Hengelo, кандидат медицинских наук, изучила группу детей с соответствующим состоянием, и теперь призывает к назначению им диеты.

«Моя цель состоит в том, чтобы естественным образом укрепить иммунную систему детей, чтобы помочь им развить большую устойчивость к инфекциям. Рекомендации по питанию включают зеленые овощи, цельное молоко, масло и говядину», - рассказывает доктор.


По ее словам, дети, придерживавшиеся диеты, реже сталкиваются с температурой, им реже нужны антибиотики. При этом диета не сопряжена с побочными эффектами.

«По-видимому, это самый простой и безопасный способ уменьшить проблемы со здоровьем у данной группы детей», - отметила Ван дер Гааг.
Теги : дети, диета, инфекции
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