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Психотерапия не всегда эффективна при детской депрессии

Детская депрессия

Психотерапия может быть более эффективной для взрослых пациентов с депрессией, чем для детей и подростков. К такому выводу пришли ученые из Vrije Universiteit в Амстердаме.

Метаанализ исследований, опубликованных в среду журналом JAMA Psychiatry, объединил международную команду учёных. Они изучили информацию из 366 научных работ, в которых задействовали более 36 000 добровольцев. В ходе этих работ ученые сравнивали симптомы депрессии у людей, проходящих когнитивно-поведенческую терапию, с теми, кто получал другие виды лечения. При анализе состояния взрослых людей старше 24 лет психотерапия оказалась более эффективной, чем в возрастных группах детей, подростков и молодых людей до 24.

Вывод этого исследования однозначен - на людей разного возраста с депрессией психотерапия оказывает разное воздействие, речи об её универсальной эффективности не идёт. Меньше всего помогает она детям и подросткам, если сравнивать действенность методики с взрослыми пациентами. Но, в целом, психотерапия всё равно остается важным методом борьбы с депрессией.  Именно поэтому авторы метаанализа призывают относиться к итоговым выводам с осторожностью.

Любой метод борьбы с депрессией должен тщательно обсуждаться с опытным психологом и психиатром. Только совместно пациент и доктор могут выработать настоящую и эффективную методику лечения, не отвергая никакие из принятых в научном сообществе способов. Детская и подростковая депрессия в последние годы набирают обороты, что специалисты связывают с активным вовлечением детей в социальные сети и другие виды интернет-активности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : детская депрессия, психотерапия
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