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Спокойствие и только спокойствие: доктор Мясников прогнозирует конец пандемии

Спокойствие и только спокойствие: доктор Мясников прогнозирует конец пандемии

По мнению врача и телеведущего для паники нет никаких поводов.

Известный теледоктор Александр Мясников в эфире в эфире «Соловьев. Live» пообещал окончание пандемии коронавируса уже к середине апреля текущего года. Сложность нынешней ситуации в том, что знакомство с новым вирусом совпало с сезонным обострением ОРЗ.

К тому же острые респираторные заболевания также вызывают пневмонию, способную привести к летальным исходам у пожилых людей. Еще до появления COVID-19 смертность среди данной возрастной категории составляла почти 70%, так что появление коронавируса практически не усугубила ситуацию.

С потеплением вспышка коронавируса пойдет на спад, а летом мы о ней совсем забудем, считает телеведущий. Правда ненадолго, осенью COVID-19 снова может напомнить о себе. До сих пор не выяснено, каким образом он возникает и как передается.

«Мы многое чего не знаем», - признался Мясников. Он привел в пример случаи коронавируса у людей, которые никуда не выезжали и даже близко не контактировали с больными. Пока что все заявления ученых – только предположения, механика заражения детально пока не изучена.

«Коронавирусов всего сотни, у человека пять, а вот теперь стало шесть», - подсчитал Мясников. Он совершенно не видит повода для паники, так же как не поддерживает условия самоизоляции для всего населения страны. По его мнению, психика людей и экономика карантин больше месяца не выдержат. «Нужно проявить максимальное спокойствие», - считает оптимистично настроенный доктор.

Ранее Александр Мясников сделал вывод о том, что коронавирус полезен для человечества. Благодаря тому, что этот информационный повод занимает первые строчки новостей, никаких сомнений по поводу того, что Земля не готова к серьезной пандемии, не возникает.
Теги : польза коронавируса, конец эпидемии, коронавирус.
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