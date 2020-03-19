Доктор Мясников сообщил, когда закончится пандемия коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом в России и предположил, когда закончится пандемия болезни в стране.





Он отметил, что в основе его расчетов лежит «простая математика», которая позволяет примерно прикинуть сроки завершения пандемии. Инкубационный период в среднем составляет 5-6 дней, реже — 14-21 день, само заболевание продолжается 10-15 дней. Также следует прибавить несколько дней для наблюдения, чтобы убедиться, что человек больше не заражен. Получается, что в России пандемия коронавируса закончится к концу весны.





Мясников, выступая на YouTube-канале Владимира Соловьева, добавил, что это возможно лишь при условии соблюдения карантина, который не позволит коронавирусу распространяться дальше.