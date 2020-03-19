19-03-2020 18:48 - Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля19-03-2020 17:37 - Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями19-03-2020 17:26 - В Россию привезли еще 52 случая коронавируса19-03-2020 17:08 - Мы все обречены переболеть коронавирусом19-03-2020 15:47 - Доктор Мясников сообщил, когда закончится пандемия коронавируса в России19-03-2020 15:08 - В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей19-03-2020 14:47 - Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением19-03-2020 14:44 - Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных19-03-2020 14:40 - Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса19-03-2020 14:34 - Откровенно о коронавирусе: что пишут врачи в соцсетях19-03-2020 14:18 - Врачи рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии19-03-2020 14:13 - Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность19-03-2020 13:58 - Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску19-03-2020 13:53 - Коронавирус. Врач поделился советами по его уничтожению, полученными из Китая19-03-2020 13:41 - В Иране после коронавируса выздоровела 103-летняя женщина

После смерти сотрудницы от коронавируса закрыт университет нефти и газа

После смерти сотрудницы от коронавируса закрыт университет нефти и газа

Всех, с кем контактировала умершая, возьмут под бдительный медицинский контроль.

Смерть первой в России пациентки с коронавирусом привела к закрытию на карантин Российского государственного университета нефти и газа. Об этом сообщили в деканате учебного заведения.

В настоящий момент составлен и передан в Роспотребнадзор список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем 79-летняя профессор непосредственно общалась в свои последние дни. До сих пор не выяснено, как и где могла заразиться пожилая женщина. Известно, что никто из родственников Валентины Зубаревой не выезжал заграницу, значит заражение с большой долей вероятности произошло в университете.

Несмотря на свой более, чем почтенный возраст, профессор до последнего работала в РГУ нефти и газа им. Губкина. Она была заместителем заведующего кафедрой и читала лекции студентам по четырем дисциплинам: технико-экономической оценке инвестиций, оценке стоимости бизнеса, анализу финансового состояния компаний и управлению стоимостью бизнеса.

У Зубаревой 13 публикаций, она заслуженный экономист России, почетный работник нефтяной промышленности, заслуженный работник Губкинского университета.

Последнюю свою лекцию профессор читала 11 марта, а 13 марта внучка ей вызвала скорую.
В Роспотребнадзоре уточняют, что смерть Валентины Зубаревой наступила не от коронавируса, а оторвавшегося тромба.

Угроза коронавируса стала причиной ввода дистанционного обучения во многих вузах. С понедельника, 16 марта, Южный Федеральный университет переводит студентов на дистанционное обучение. На эту меру руководство ростовского вуза решилось в целях профилактики распространения в регионе коронавируса.
Теги : смерть от коронавируса
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые: бессонница провоцирует тягу к мучному и сладкому
После смерти сотрудницы от коронавируса закрыт университет нефти и газа
Медики рассказали, как предотвратить заражение крови у новорожденных