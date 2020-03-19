После смерти сотрудницы от коронавируса закрыт университет нефти и газа
Всех, с кем контактировала умершая, возьмут под бдительный медицинский контроль.
Смерть первой в России пациентки с коронавирусом привела к закрытию на карантин Российского государственного университета нефти и газа. Об этом сообщили в деканате учебного заведения.
В настоящий момент составлен и передан в Роспотребнадзор список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем 79-летняя профессор непосредственно общалась в свои последние дни. До сих пор не выяснено, как и где могла заразиться пожилая женщина. Известно, что никто из родственников Валентины Зубаревой не выезжал заграницу, значит заражение с большой долей вероятности произошло в университете.
Несмотря на свой более, чем почтенный возраст, профессор до последнего работала в РГУ нефти и газа им. Губкина. Она была заместителем заведующего кафедрой и читала лекции студентам по четырем дисциплинам: технико-экономической оценке инвестиций, оценке стоимости бизнеса, анализу финансового состояния компаний и управлению стоимостью бизнеса.
У Зубаревой 13 публикаций, она заслуженный экономист России, почетный работник нефтяной промышленности, заслуженный работник Губкинского университета.
Последнюю свою лекцию профессор читала 11 марта, а 13 марта внучка ей вызвала скорую.
В Роспотребнадзоре уточняют, что смерть Валентины Зубаревой наступила не от коронавируса, а оторвавшегося тромба.
Угроза коронавируса стала причиной ввода дистанционного обучения во многих вузах. С понедельника, 16 марта, Южный Федеральный университет переводит студентов на дистанционное обучение. На эту меру руководство ростовского вуза решилось в целях профилактики распространения в регионе коронавируса.
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