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В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе

В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе

Всего сутки назад их было 251 человек, а сегодня уже 340.

На Дону отмечено резкое увеличение жителей региона, попавших под наблюдение медиков из-за возможного заражения коронавирусом.

Как следует из данных правительства донского региона, их 340, при этом что сутками ранее было 251.

Всего за весь период эпидемии под наблюдение врачей попало 883 дончан. Региональное руководство утверждает, что все анализы проводятся должным образом и в нужном количестве, запас тест-систем в области достаточный.

Лабораторией особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» было проведено обследование 547 человек на коронавирусную инфекцию, во всех случаях результат был отрицательный.

С 20 марта на Дону начнёт работу региональный центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

Не дремлют и страховые компании региона. На фоне пандемии они создают услуги по страхованию на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов (включая CoVID-2019). В случае смертельного исхода родственники заразившегося могут получить компенсацию в размере в среднем одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось о ложной тревоге в городе Азове, расположенном неподалеку от донской столицы. Там один из пациентов весьма эмоционально пожаловался на температуру и общее недомогание в поликлинике по месту жительства.
Теги : коронавирус, ложная тревога, наблюдение
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