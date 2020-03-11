Тревога оказалась ложной, коронавируса на Дону нет
За неделю в Ростовской области в четыре раза увеличилось число наблюдаемых по подозрению в COVID-19.
В Ростовской области за минувшую неделю в четыре раза увеличилось число граждан, которые находятся под бдительным наблюдением медиков из-за подозрений в заражении коронавирусом. По данным на 3 марта таких жителей региона было 46 человек, а сейчас количество возросло до 198. Все они недавно путешествовали за пределами России.
? Это люди, которые были в КНР, Италии, Иране, Корее, но не контактировали с больными с симптомами респираторных инфекций. Во всех случаях провели необходимые противоэпидемические мероприятия, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Всего за время эпидемии, покоряющей все новые и новые страны, в Ростовской области было обследовано 567 человек, китайской заразы обнаружено не было.
Ложной оказалась и недавняя тревога в городе Азове, расположенном неподалеку от донской столицы. Там один из пациентов весьма эмоционально пожаловался на температуру и общее недомогание в поликлинике по месту жительства.
Возникло подозрение, что у него может быть коронавирус, что стало поводом экстренно отправить больного на карантин, а вместе с ним подвергнуть обследованию всех, кто находился рядом в холле медучреждения. Поликлинику пришлось закрыть и провести полную дезинфекцию помещений, в которых побывал подозрительный пациент.
Позже анализы показали, что у жителя Азова была обычная ОРВИ.
Между тем, первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Турции, Боливии, Демократической Республике Конго и на Ямайке. По последним данным инфекция выявлена почти в 110 странах мира.
Ранее сообщалось, что на базе детской больницы № 2 Ростова-на-Дону организовали изолятор для людей, прибывающих из Китая. Причина — свирепствующая по всему миру коронавирусная инфекция нового типа.
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