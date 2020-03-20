Скучная работа провоцирует апатию

"Семья, партнеры или дети действуют в качестве спасительного глотка воздуха, поскольку, отработав, человек может отвлечься от своих рабочих проблем и сосредоточиться на чем-то другом", - утверждают ученые из Испании.

Примечательно, что неинтересная работа может вызывать и чувство тревоги. Оно провоцируется тем, что человек хочет изменить свою жизнь, устроиться на новую работу, где ему будет интересно, однако не имеет такой возможности. Это приводит к развитию циничного отношения к своим обязанностям.Самый большой уровень скуки был обнаружен у работников сферы обслуживания и администраторов. Причем для мужчин однообразная работа является более губительной, чем для женщин. Исследователи предполагают, что это связано с генетической необходимость мужчин постоянно расти и развиваться, а застой на работе может стать причиной психологический проблем.