Полчаса музыки в день могут помочь в восстановлении после сердечного приступа

«Было проведено очень мало исследований, посвященных анализу влияния музыки на состояние сердца», - рассказывает Предраг Митрович, доктор медицинских наук, профессор кардиологии в Медицинском университете Белграда и ведущий автор исследования. «Глядя на результаты нашего исследования, мы можем отметить, что терапия с помощью музыки может предложить преимущества для всех пациентов после сердечного приступа».

Прослушивание музыки может быть не только приятным, но и полезным занятием. Пациенты, столкнувшиеся с сердечным приступом и испытывающие боль в груди после него, отмечали более низкий уровень тревожности и боли, если в течение дня полчаса уделяли прослушиванию музыки.Новое работа ученых предполагает, что музыка в сочетании с консервативной терапией, может быть простой доступной мерой уменьшения симптомов и предотвращения последующих сердечно-сосудистых проблем.Исследователи выбрали 350 пациентов с диагнозом сердечный приступ и ранняя постинфарктная стенокардия в медицинском центре в Сербии. Одной половине назначили стандартное лечение, второй терапию дополнили регулярными музыкальными сессиями.Пациенты из второй группы сначала прошли тест, чтобы определить, какой музыкальный жанр лучше всего влияет на их тело. Пациенты продолжали эти сессии в течение семи лет. В результате было обнаружено, что музыкальная терапия усиливает эффективность стандартной, когда речь заходит о снижении боли и уровня тревожности.