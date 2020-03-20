Ожирение у детей связали с повышенным риском тревоги и депрессии

Ученые из Каролинского института в Швеции представили два новых исследования, посвященных ожирению среди детей. Авторам удалось выяснить, что риск смертности в молодом возрасте у детей с ожирением в три раза выше. Они также чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией.Для первого исследования, посвященного смертности, использовались данные 7 тыс. человек, проходивших лечение от ожирения в возрасте 3-17 лет. Их сравнили с 34 тыс. людей того же возраста, пола и места проживания.Исследование показало, что в группе с ожирением при наблюдении в течение 3,6 года умерло 0,55% человек, в то время как в контрольной только 0,19%. Средний возраст на момент смерти был 22 года.Другое исследование продемонстрировало, что девочки с ожирением на 43 процента чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией. Среди мальчиков показатель был в 33%.В исследовании принимали участие 12 тыс. детей, которые в возрасте 6-17 лет лечились от ожирения. Их сравнили с 60 тыс. детей со здоровым весом.