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Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через банкоматы

банкомат

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов сказал, что считает сомнительной возможность заражения коронавирусом через купюры, которые были сняты в банкомате.


Он напомнил, что, согласно данным ВОЗ, наличные деньги не рассматриваются как источник высокого риска заражения. Вирусолог отметил, что если бы вирус распространялся таким образом, то заразившихся было бы гораздо больше. Бактерии коронавируса живут на таких поверхностях как купюры всего три часа, поэтому возможность инфицирования сводится к минимуму.


Колбасов отметил, что заражение в основном происходит из-за грязных рук, поэтому после контакта с наличными деньгами лучшим средством будет мытье рук, сообщает «Москва 24».

Теги : банкомат, риск заражения, вирусолог
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