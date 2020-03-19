Коронавирус на разных поверхностях. Немецкий вирусолог указал на их реальную и мнимую опасность

«Для выживания вирусов менее важно, из какого материала сделана поверхность. Решающим фактором является то, насколько высока на нее вирусная нагрузка. Чем она выше, тем значительнее риск передачи», - указал доктор Кампф.

«Другое дело, когда заболевший чихает или кашляет на дверную ручку. Опасность заражения уже перестает быть мнимой, поскольку вирус с каплями влаги попадают прямо на поверхность. В такой ситуации на ней осядет сразу большее количество носителей вируса. Впрочем, крепкая иммунная система человека позволяет отбить и эту атаку», - сказал врач-вирусолог.

«Накопление дезинфицирующих средств дома потенциально опасно, поскольку это способствует их нехватке в клиниках и медицинских учреждениях, где они действительно нужны», - заметил эксперт.