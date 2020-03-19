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Коронавирус на разных поверхностях. Немецкий вирусолог указал на их реальную и мнимую опасность

ручка двери

По имеющейся информации, коронавирус может находиться на разных поверхностях, но насколько велик реальный риск заражения им через рукоятки в метро, дверные ручки, магазинные тележки, деньги?

Как сообщает MedikForum.ru, поверхность практически каждого предмета повседневного пользования может быть временно заражена вирусом. По словам немецкого врача-вирусолога Гюнтера Кампфа, частицы коронавируса могут обитать на поверхностях в среднем в течение двух-пяти дней.

В свою очередь, исследование Национального института здравоохранения США показало: на пластике и нержавеющей стали коронавирус выживает в течение двух-трех дней. Так нужно ли бояться заражения?

Немецкий вирусолог убежден: боязнь заражения от контакта с поверхностями несколько преувеличена в сравнении с реальной возможностью. Если они протираются и моются, риск инфицирования существенно снижается.

«Для выживания вирусов менее важно, из какого материала сделана поверхность. Решающим фактором является то, насколько высока на нее вирусная нагрузка. Чем она выше, тем значительнее риск передачи», - указал доктор Кампф.

Он пояснил: опасность заражения через дверную ручку, которой коснулся больной человек, незначительна. Количество патогенных частиц, которые переходят на руки здорового, в этом случае слишком незначительно, чтобы заразить его.

«Другое дело, когда заболевший чихает или кашляет на дверную ручку. Опасность заражения уже перестает быть мнимой, поскольку вирус с каплями влаги попадают прямо на поверхность. В такой ситуации на ней осядет сразу большее количество носителей вируса. Впрочем, крепкая иммунная система человека позволяет отбить и эту атаку», - сказал врач-вирусолог.

Коронавирус и температура. Специалист указывает, что температуры, которые значительно ниже обычной комнатной (21 градус), способствуют более длительному выживанию патогенных микроорганизмов на поверхностях. Наиболее неблагоприятным для коронируса является сухой жар.

Дезинфекция дома – преувеличение? По мнению немецкого вирусолога, использование дезинфицирующих средств в домашних условиях не является острой необходимостью, – вполне достаточно поддерживать чистоту простыми доступными способами.

«Накопление дезинфицирующих средств дома потенциально опасно, поскольку это способствует их нехватке в клиниках и медицинских учреждениях, где они действительно нужны», - заметил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт.
Теги : коронавирус
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Защита от коронавируса. Промывание носа соленой водой и другие мифы
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