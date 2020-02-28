Можно ли заразиться коронавирусом через еду и поверхности?
Китай, Северная Италия, случаи заражения коронавирусом в Германии, Франции, Нидерландах и т.д. Возникает вопрос: опасны ли продукты из районов, где произошли вспышки коронавируса? Эксперты утверждают, что шансы минимальны. Но мытье рук не повредит.
Заражение коронавирусом через поверхности считается маловероятным. Это относится к еде, к игрушкам или бытовым товарам. По словам профессора Ларса Шааде, вице-президента Института Роберта Коха, фрукты из северной Италии можно продолжать потреблять без колебаний.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что патоген, вызывающий коронавирус, может выживать на поверхности в течение нескольких дней. Однако, согласно Федеральному центру санитарного просвещения (BZgA), не было зарегистрировано ни одного случая передачи через бытовые поверхности.
Регулярное и тщательное мытье рук по-прежнему важно - это лучшая защита от прямой передачи вируса от человека человеку. Причем как коронавируса, так и гриппа и простуды.
Федеральный институт оценки риска (Германия) считает маловероятным передачу вируса через загрязненную пищу, но рекомендует при работе с фруктами, овощами, мясом и т. д. рекомендуется соблюдать осторожность, независимо от текущих событий - во избежание пищевых инфекций.
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