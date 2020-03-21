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Грязные деньги: может ли коронавирус передаваться через бумажные банкноты?

Грязные деньги: может ли коронавирус передаваться через бумажные банкноты?

Многие компании и частные лица прекратили использовать банкноты, опасаясь, что бумажные деньги, с которыми соприкасаются десятки тысяч людей в течение срока их использования могут стать причиной распространения коронавируса.

Государственные чиновники и эксперты в области здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск передачи вируса от человека к человеку посредством использования банкнот невелик. Но это не помешало некоторым предприятиям отказаться от приема валюты, а страны призвали граждан перейти на безналичный расчет.

Российский Роспотребнадзор призвал граждан быть аккуратнее с наличными - не прикасаться к лицу, пока не вымоете руки после расчета бумажными деньгами.

Эксперты утверждают, что наличные деньги несут риск передачи коронавируса, но риск от наличных мал по сравнению с другими путями передачи. В научной статье, опубликованной в начале вспышки коронавируса, говориться, что вирус может жить на картоне до 24 часов и до трех дней на пластике и нержавеющей стали. Исследователи, однако, не проверяли, может ли он жить на бумаге для банкнот.
«Не исключено, что на купюрах могут быть следы вируса, но если вы моете руки, это должно обеспечивать адекватную защиту, больше ничего не нужно», - сказала Джули Фишер, профессор Центра наук о мире и общества здравоохранения. в Джорджтаунском университете (США).

В Венгрии центральный банк заявил, что он ежедневно выводит из обращения миллиарды форинтов в течение двух недель, а затем дает им «отдых» на период времени, который, как считается, совпадает со временем выживания вируса.

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Теги : деньги, коронавирус
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Грязные деньги: может ли коронавирус передаваться через бумажные банкноты?
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