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От вирусов может защитить простой и недорогой продукт

От вирусов может защитить простой и недорогой продукт

Лекарства от COVID-19 еще не изобрели, но повысить свой иммунитет, чтобы свести к минимуму опасность заражения, можно вполне.

В условиях пандемии коронавируса, вольготно гуляющего по Европе, медики советуют вплотную заняться укреплением своего иммунитета, чтобы защитить или свести к минимуму риск заражения. Для этого следует употреблять в пищу полезные продукты, и на первом месте среди них находится морская капуста.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург пояснил, что ламинария не теряет своих полезных свойств при любом способе приготовления. Поэтому ее можно есть соленую, консервированную или в виде чипсов.

Во всех состояниях она активно стимулирует антибактериальный и противовирусный эффекты. Единственное условие, - употреблять ламинарию в пищу следует регулярно не реже нескольких раз в неделю.

Морской капустой можно заменять или дополнять привычный салат, совмещая ее с другими продуктами, например, с морковкой или свеклой. Полезно и вкусно использовать ламинарию в качестве закуски к основному блюду – картошке или мясу. Есть в морской капусте и еще одно полезное свойство, помимо укрепления иммунитета и защиты от вирусов.

- Водоросли содержат много йода. При его дефиците возникает риск развития гипотиреоза - состояния, которое может развиваться при заболеваниях щитовидной железы. Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем, - пояснил Михаил Гинзбург.

МедикФорум писал, употребление каких продуктов усиливает устойчивость организма к вирусным инфекциям, которые начинают бушевать по мере приближения к зиме. Конечно, вошел в список продуктов, защищающих от вирусов, чеснок.
Теги : иммунитет, вирусы, коронавирус
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Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности
От вирусов может защитить простой и недорогой продукт
Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом