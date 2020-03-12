Мишустин заверил, что России эпидемия коронавируса не грозит
Сделано все возможное, чтобы свести распространение инфекции к минимуму.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин успокоил россиян заявлением, что своевременно предпринятые меры безопасности сводят угрозу распространения инфекции в государстве к минимуму. Это при том, что в мире обстановка остается напряженной, а ВОЗ вообще объявила пандемию.
Российское правительство просчитало возможные сценарии развития событий и максимально подготовилась к борьбе с коронавирусом.
В связи с этим Михаил Мишустин попросил соотечественников не паниковать и с пониманием отнестись к профилактическим мерам, которые власти страны предприняла для защиты от проникновения в государство опасной инфекции.
Премьер подчеркнул, что по последним данным особенно уязвимыми для коронавируса являются люди пожилого возраста, у которых ослаблен иммунитет.
Сейчас COVID-19 проник уже в 114 стран и заразил более 118 тысяч человек, более чем для 4 тысяч заболевших это закончилось смертью. Чтобы не ввезти коронавирус в Россию, максимально приостановлены заграничные поездки на территории с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Исключения делаются только для случаев государственной безопасности.
Ранее сообщалось, что с 20 февраля, китайцы не смогут въехать на территорию России. Запрет касается всех без исключения граждан КНР: туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроиться здесь на работу. Распоряжение о временном приостановлении въезда подписал премьер Михаил Мишустин.
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