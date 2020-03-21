Диетолог Гинзбург назвал недорогой продукт, мощно поддерживающий иммунитет
Один из самых доступных для россиян продуктов – недорогая морская капуста – оказывает мощную поддержку иммунитету в условиях вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Мега-полезной в эти дни ее назвал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Как сообщает MedikForum.ru, в интервью Sputnik Гинзбург посоветовал употреблять поддерживающую иммунитет морскую капусту несколько раз в неделю. По словам диетолога есть ее можно практически в любом виде: например, существуют совершенно недорогие консервы или листы в виде чипсов.
Данный продукт содержат йод, нехватка которого провоцирует хроническую усталость. Его включение в рацион убережет организм от потери ресурсов, угрожающей ослабить иммунитет. Таким образом, снизится вероятность заболеть сезонными заболеваниями, подчеркнул Гинзбург.
«Морская капуста стимулирует иммунную систему, в частности, иммунитет антибактериальный и противовирусный», - добавил диетолог.
Благодаря продукту у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями», — отметил Михаил Гинзбург.
Ранее портал MedikForum.ru писал о богатых цинком продуктах, которые помогут повысить иммунитет в период разгула инфекций.
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