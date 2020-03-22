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Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности

Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности

Возможно, вы сейчас завалены новостями и сообщениями о коронавирусе. Но как узнать, что эта информация, основанная на фактах? Или это спекуляции и мифы? Нам еще многое неизвестно, но вот что говорят свидетельства о коронавирусе SARS-CoV-2.

Симптомы коронавируса

Коронавирус вызывает симптомы, сходные с гриппом. Высокая температура является наиболее распространенным симптомом, встречающимся в 88% случаев, в то время как сухой кашель является следующим наиболее распространенным, поражающим почти 68% людей с вирусом.

Данные из 55 000 случаев в Китае также показывают, что другие симптомы могут включать:
  • усталость в 38% случаев
  • кашель с мокротой - 33%
  • одышка - 19%
  • боль в горлее -14%
  • головная боль -14%.
В отличие от других коронавирусов, вызывающих простуду, COVID-19 не ассоциируется с заложенным носом. Этот симптом встречается в 5% случаев.
Диарея также возникает редко - у 4% пораженных коронавирусом.

Могу ли я болеть коронавирусом, если у меня нет температуры?

Да, у вас может быть коронавирус, если нет температуры. Это происходит в 12% случаев.

Сколько времени нужно, чтобы заболеть?

Инкубация - это период с момента заражения до заболевания. Для коронавируса COVID-19 диапазон составляет 1-14 дней, со средним инкубационным периодом 5-6 дней.

Как часто люди умирают от коронавируса?

В мире уровень летальности сегодня составляет 4%, от числа тех, кто показал положительный результат теста.
Этот показатель варьируется от страны к стране и даже внутри стран. Различия могут частично объясняться тем, были ли больницы перегружены или нет.
Летальность в Ухане составила 5,8% (другая математическая модель говорит, что 1,4%). В остальной части Китая - 0,7%.
Аналогичным образом в Европе коэффициент смертности в Италии составляет 8,3%, что значительно превышает уровень смертности в Германии - 0,2%.

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Теги : коронавирус
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Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности
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