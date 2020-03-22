Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности
Возможно, вы сейчас завалены новостями и сообщениями о коронавирусе. Но как узнать, что эта информация, основанная на фактах? Или это спекуляции и мифы? Нам еще многое неизвестно, но вот что говорят свидетельства о коронавирусе SARS-CoV-2.
Симптомы коронавирусаКоронавирус вызывает симптомы, сходные с гриппом. Высокая температура является наиболее распространенным симптомом, встречающимся в 88% случаев, в то время как сухой кашель является следующим наиболее распространенным, поражающим почти 68% людей с вирусом.
Данные из 55 000 случаев в Китае также показывают, что другие симптомы могут включать:
- усталость в 38% случаев
- кашель с мокротой - 33%
- одышка - 19%
- боль в горлее -14%
- головная боль -14%.
Диарея также возникает редко - у 4% пораженных коронавирусом.
Могу ли я болеть коронавирусом, если у меня нет температуры?Да, у вас может быть коронавирус, если нет температуры. Это происходит в 12% случаев.
Сколько времени нужно, чтобы заболеть?Инкубация - это период с момента заражения до заболевания. Для коронавируса COVID-19 диапазон составляет 1-14 дней, со средним инкубационным периодом 5-6 дней.
Как часто люди умирают от коронавируса?В мире уровень летальности сегодня составляет 4%, от числа тех, кто показал положительный результат теста.
Этот показатель варьируется от страны к стране и даже внутри стран. Различия могут частично объясняться тем, были ли больницы перегружены или нет.
Летальность в Ухане составила 5,8% (другая математическая модель говорит, что 1,4%). В остальной части Китая - 0,7%.
Аналогичным образом в Европе коэффициент смертности в Италии составляет 8,3%, что значительно превышает уровень смертности в Германии - 0,2%.
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