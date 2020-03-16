Какие мифы породили СМИ о коронавирусе
Последние несколько месяцев средства массовой информации неустанно оповещают людей об опасности коронавируса. Однако далеко не все публикации являются правдивыми. Многие распространяют ложные сведения, даже не отдавая себе в этом отчет. МедикФорум.Ру опровергает самые популярные мифы о коронавирусе.
Некоторые считают, что коронавирус развивается только в холодной среде. Это не так. Обострение эпидемиологической ситуации на юге Европы показывает, что на недуг никак не влияет высокая температура. Неверным оказалось и суждение о том, что защититься от коронавируса поможет горячая ванная. Разумеется, принятие горячей ванны может положительно повлиять на укрепление иммунитета, но не более того.
Стоит также обратить внимание на то, что коронавирус - респираторное заболевание и оно не передается через укусы комаров.
Еще один распространенный миф ссылается на то, что заболеть коронавирусом рискуют только пожилые люди. Но это не так. Заболеть COVID-19 может любой человек с плохим иммунитетом. Известны даже случаи заболевания среди новорожденных.
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