Какие мифы породили СМИ о коронавирусе

Некоторые считают, что коронавирус развивается только в холодной среде. Это не так. Обострение эпидемиологической ситуации на юге Европы показывает, что на недуг никак не влияет высокая температура. Неверным оказалось и суждение о том, что защититься от коронавируса поможет горячая ванная. Разумеется, принятие горячей ванны может положительно повлиять на укрепление иммунитета, но не более того.Стоит также обратить внимание на то, что коронавирус - респираторное заболевание и оно не передается через укусы комаров.Еще один распространенный миф ссылается на то, что заболеть коронавирусом рискуют только пожилые люди. Но это не так. Заболеть COVID-19 может любой человек с плохим иммунитетом. Известны даже случаи заболевания среди новорожденных.